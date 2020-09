Wekdienst 18/9: Persconferentie coronamaatregelen • Eis viervoudige moord Enschede

Goedemorgen! Vanavond geven premier Rutte en minister De Jonge om 19.00 uur een persconferentie waarin waarschijnlijk nieuwe maatregelen worden aangekondigd en het OM komt met een eis in de strafzaak rond de viervoudige moord in Enschede.

De zon schijnt ook vandaag volop en het wordt 19 graden langs de noordkust en 25 in het zuidoosten. De wind waait matig vanuit het oosten. In het weekend wordt het nog wat warmer, verder blijft het droog en vrij zonnig.

Wat heb je gemist?

Premier Rutte wilde tijdens de tweede dag van de Algemene Politieke Beschouwingen niet reageren op de berichten dat de cafés in het westen van het land om 01.00 uur dicht moeten. "We zijn hier nog over in gesprek met de veiligheidsregio's", zei hij tegen een ongeruste Tweede Kamer. Vanavond geeft hij om 19.00 uur een persconferentie hierover.

Dat geldt ook voor de berichten in Trouw dat de GGD's een voorrangsregeling voor medewerkers in de zorg en het onderwijs niet zien zitten.

Ander nieuws uit de nacht:

Helft mantelzorgers zwaarder belast na afschalen professionele zorg: de helft van de mantelzorgers in Nederland heeft nog steeds een fors zwaardere taak omdat de professionele zorg is afgeschaald vanwege de coronacrisis. Dat meldt belangenvereniging MantelzorgNL op basis van een peiling onder 729 leden.

'Wachttijd euthanasieverzoek ggz blijft maar oplopen': mensen die een psychische aandoening hebben en een euthanasieverzoek doen, moeten steeds langer wachten op een beoordeling. Sinds december vorig jaar is de wachttijd bij het Expertisecentrum Euthanasie verdubbeld naar twee jaar, meldt Trouw.

Ouderen durven nog niet te gaan sporten, 'er is toch angst': nu de competitie na de zomer weer is begonnen, kiest een deel van de leden van ouderensportclubs ervoor om thuis te blijven. Volgens sportkoepel NOC*NSF gaat het naar schatting om zo'n twintig procent van de ouderen.

En dan nog even dit:

Smakken, niezen, snurken, slurpen of andere geluiden waar mensen zo agressief van worden dat ze er soms moordneigingen van krijgen. Dat heet misofonie en jarenlang onderzoek naar die psychische aandoening heeft hoogleraar psychiatrie Damiaan Denys van het Amsterdam UMC vannacht een Ig Nobelprijs opgeleverd.

Deze Ig Nobelprijzen zijn bedoeld voor onderzoek dat je eerst laat lachen en daarna laat nadenken.

Denys noemt de prijs 'een beetje een grap', maar is wel heel blij met de aandacht voor zijn onderzoek: