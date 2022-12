Wietexperiment opnieuw uitgesteld, start nu gepland in 2024

Het wietexperiment wordt opnieuw uitgesteld. Waarschijnlijk zal pas in 2024 in elf gemeenten legaal geproduceerde wiet worden verkocht. Dat heeft minister Kuipers (Volksgezondheid) bekendgemaakt.

De begindatum van het experiment is al verschillende keren naar achteren geschoven. Tot vandaag was het plan dat de proef in het tweede kwartaal van 2023 zou starten, maar dat gaat dus niet door.

Wel onderzoekt het kabinet of het mogelijk is dat in een kleiner aantal gemeenten eerder dan in 2024 legale wiet wordt geleverd aan coffeeshops. De burgemeesters van Breda en Tilburg deden al een soortgelijke oproep.

Geen bankrekening

De uitvoering van het wietexperiment is volgens minister Kuipers "buitengewoon ingewikkeld". Zo is het voor telers die meedoen moeilijk om een locatie te regelen, de benodigde vergunningen te krijgen en een bankrekening te openen.

Ook is het belangrijk dat het aanbod aan wiet genoeg gevarieerd is, dat er voldoende wordt geproduceerd en dat het product altijd van goede kwaliteit is. Op dit moment is dat volgens Kuipers niet het geval. In Brabant produceert één teler al legale wiet. "Daar heeft helemaal niemand wat aan", zei minister Kuipers na afloop van de ministerraad. "De teler niet, de gemeente niet, de coffeeshopeigenaar niet en de klant ook niet."

Nieuwsuur ging op bezoek bij de Brabantse teler die nu al klaar is om te beginnen: