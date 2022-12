Na acht nerveuze minuten wachten weet Zuid-Korea: 2-1 genoeg voor achtste finales

Het waren acht angstige minuten voor Zuid-Korea, wachtend tot Ghana-Uruguay (0-2) was afgelopen en duidelijk werd dat ze de achtste finales hadden bereikt. In de blessuretijd van het laatste duel in groep H met Portugal, schoot Hee-Chan Hwang Zuid-Korea met nog vijf minuten te gaan op een 2-1 voorsprong. Dat bleek uiteindelijk genoeg voor een plek in de achtste finales, omdat Uruguay slechts met 2-0 won van Ghana. Zowel Zuid-Korea als Uruguay heeft 4 punten en een doelsaldo van nul. Maar de Koreanen eindigen als tweede omdat zij vier goals maakten en Uruguay twee. In de achtste finales treft Zuid-Korea hoogstwaarschijnlijk Brazilië. Al is waarschijnlijkheid weinig waard dit WK. Son straalt eindelijk De grote Zuid-Koreaanse ster Heung-Min Son straalde nog niet dit WK. De gemaskerde Spurs-aanvaller - hij brak kort voor het WK een oogkas - was tot deze wedstrijd bij geen enkele goal betrokken. Maar bij de beslissende 2-1 gaf hij de assist.

Eindstand Groep H - NOS

Het verlies tegen Ghana maandag leek een dure te worden, Zuid-Korea had een klein wonder nodig tegen Portugal. En dat kwam er. Portugese Zuid-Korea-coach Paul Bento moest het toezien vanaf de tribune, omdat hij na zijn tirade na afloop tegen Ghana rood had gekregen. Dat Portugal al geplaatst was, kwam Zuid-Korea goed uit. Spreken van een blessuregolf gaat wat ver, maar het is met drie spelers (Nuno Mendes, Otavio, Danilo Pereira) vrij druk in hun ziekenboeg. Bondscoach Fernando Santos gaf Joao Felix, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Carvalho en Ruben Dias rust. Eenvoudige middag Portugal B leek een eenvoudige middag tegemoet te gaan, toen al na vijf minuten een aanval over drie schrijven - lange bal van Pepe, voorzet Diogo Dalot - bij de naar de eerste paal gesnelde Ricardo Horta eindigde. Zijn schot vloog diagonaal de verre kruising in. Snelle aanval, snelle goal. Wat had Cristiano Ronaldo, die tegen Uruguay wegens een knipbeurt te veel zijn negende WK-goal misliep, hem graag gemaakt. Maar de aanvoerder werd na ruim een uur spelen met een chagrijnig gezicht doelpuntloos gewisseld. Daarvoor had Ronaldo niks voor elkaar gekregen in het duel. Op een assist na. Wel eentje voor het verkeerde land. Een Koreaanse hoekschop landde op de schouder van de wegduikende Ronaldo, waardoor de bal voor de voeten van Young-Gwon Kim viel.

Op dat moment was Uruguay in de andere wedstrijd in poule H net op een 2-0 voorsprong gekomen, waardoor Zuid-Korea wist dat het aan een 2-1 overwinning genoeg zou hebben tegen de al geplaatste Portugezen. Snel na rust lag een grote belegering van het Portugese strafschopgebied voor de hand, maar dat was eigenlijk geen moment aan de orde. Goede wil was er genoeg, maar geen moment leek het erop dat Zuid-Korea zou gaan winnen. Eén uitval Pas na klein uur spelen, dook Son plots op voor het Portugese doel. Maar zijn schot werd geblokt door de onvermoeibare 39-jarige Pepe. Even later was het weer Son die kon aanleggen, maar weer geen goal. De Portugezen hadden verreweg het meeste balbezit maar lieten de teugels wat vieren, waardoor Zuid-Korea kon komen. Toch liet Zuid-Korea vrijwel niets zien. Tot die ene uitval in de 91ste minuut, waarbij Son met een goed getimede steekpass invaller Hwang in staat stelde de held van de avond te worden. Direct na het fluitsignaal kwamen de tranen bij het Koreaanse elftal. Tranen van onzekerheid want op dat moment waren er nog acht minuten te spelen bij Ghana-Uruguay. Nadat er in die acht minuten geen goal was gevallen, veranderden de tranen van onzekerheid in tranen van geluk.