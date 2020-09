Etappe 19: na zware bergetappes is het woord weer aan de sprinters

Voor de tweede keer in de geschiedenis is Champagnole aankomstplaats in de Tour de France. De renners hebben 166,5 kilometer achter de kiezen als ze, na het vertrek in Bourg-en-Bresse, aankomen in de stad waar alleen in 1937 een streep werd getrokken in de Ronde van Frankrijk.

Champagnole was 83 jaar geleden het toneel van de ploegentijdrit. De Tour werd toen nog verreden met landenploegen en het Belgische team, van topfavoriet Sylvère Maes, was de sterkste in de race tegen de klok.

Herman van der Zandt dook in de geschiedenis van Champagnole als finishplaats: