Tranen bij ontgoocheld Uruguay, dat ondanks zege op Ghana is uitgeschakeld op WK

Uruguay leek lang op weg naar de achtste finales van het WK na de zege op Ghana (2-0), maar zag die droom verdampen door de late treffer van Zuid-Korea tegen Portugal. Het verdriet was groot bij Luis Suárez, die zijn tranen niet meer kon bedwingen. En dat terwijl de 35-jarige aanvaller, toen hij na ruim een uur het veld verliet, nog de grote held leek te worden. El Pistolero was namelijk direct betrokken bij beide doelpunten van Giorgian De Arrascaeta. De Uruguayaanse fans waren het feest al begonnen, maar toen doorsijpelde dat Zuid-Korea op voorsprong was gekomen sloeg de stemming om. De Uruguayaanse bondscoach Diego Alonso stuurde zijn ploeg vervolgens naar voren, want bij een doelpunt zouden de Zuid-Amerikanen alsnog doorgaan. In een meeslepende slotfase bleef die treffer uit en dus werd Uruguay uitgeschakeld omdat het minder doelpunten heeft gemaakt dan Zuid-Korea.

Eindstand Groep H - NOS

Het ging in de bespiegelingen voorafgaand aan Ghana-Uruguay maar over één ding: de handsbal van Luis Suárez in 2010. Twaalf jaar na dato stond de hoofdrolspeler opnieuw tegenover Ghana en ook nu kon Suárez zijn land de helpende hand bieden. Ghana, met smaakmaker en Ajacied Mohammed Kudus in de basis, had overduidelijk de opdracht gekregen om Uruguay op een gelijkspel te houden. De ploeg van Otto Addo liet de bal aan Uruguay en was vanaf minuut één bezig om het tempo uit de wedstrijd te halen. Toch was de eerste goede kans voor Ghana. Na een vlot lopende aanval werd een schot van Jordan Ayew gekeerd door Sergio Rochet. De doelman kon de bal echter niet klemmen en Kudus werd vervolgens in de nastoot door diezelfde Rochet onderuit gehaald. Ghana mist weer een strafschop In eerste instantie floot de scheidsrechter voor buitenspel, maar na ingrijpen van de VAR ging de bal op de penaltystip. Net als in 2010 lukte het Ghana niet om tegen Uruguay te scoren vanaf elf meter, dit keer was André Ayew de schlemiel.

André Ayew (Ghana) ziet zijn strafschop gekeerd worden door doelman Sergio Rochet (Uruguay). - NOS

Het duel kwam na de gemiste strafschop op gang. Darwin Núñez kreeg de uitgelezen mogelijkheid om Uruguay op voorsprong te zetten. De aanvaller van Liverpool veroverde de bal, werd de diepte ingestuurd, maar zag zijn stiftje over de keeper van de lijn worden gehaald. Doelpunt Uruguay Uruguay voelde zich gesterkt door de gemiste strafschop van Ghana en kwam niet lang daarna alsnog op voorsprong. Suárez. die zijn 137e interland speelde, had een belangrijk aandeel bij dat doelpunt. Zijn inzet werd gekeerd en in de rebound kon Giorgian De Arrascaeta simpel binnentikken. Diezelfde De Arrascaeta, die overigens ook rood had kunnen krijgen na een grove overtreding, verdubbelde even later op fraaie wijze de score. Opnieuw was Suárez direct betrokken. Na een handig balletje van El Pistolero nam De Arrascaeta de bal heerlijk op zijn slof en liet doelman Lawrence Ati kansloos.