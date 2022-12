Vanavond op tv: Nauwelijks minder rokers en drinkers • Nederland blokkeert toelating Bulgarije • Collaborateurs in het Verzetsmuseum

In 2018 werd het Nationaal Preventieakkoord ingevoerd om overgewicht, roken en problematisch alcoholgebruik terug te dringen. Maar sindsdien nam het ongezonde gedrag nauwelijks af . Het aandeel Nederlanders dat rookt daalde in die tijd maar één procent. Het aantal volwassenen met overgewicht is nog net zo hoog.

Verzetsmuseum vernieuwd

Het Verzetsmuseum Amsterdam opent een vernieuwde tentoonstelling, met nieuwe perspectieven en nieuwe accenten. Zo is er aandacht voor oorlogsmisdadigers, fouten van het verzet en ronduit collaborerende landgenoten. Niet iedereen was gedurende de Duitse bezetting van Nederland in één hokje te plaatsen, is de boodschap - 80 jaar na dato.