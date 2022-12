NS wil mensen 'beter helpen' via WhatsApp na kritiek op afhandelen noodmelding

De NS is niet tevreden met de afhandeling van een melding op het speciale WhatsApp-nummer voor overlast in de trein. Om die reden gaat het spoorbedrijf met zijn medewerkers bespreken hoe reizigers via het nummer "beter geholpen kunnen worden", zo valt te lezen in een reactie van de NS onder een kritisch Instragrambericht.

In het bericht, geplaatst op de pagina van de stichting Free a Girl, is te lezen hoe iemand via het WhatsApp-nummer meldt te worden gefilmd. Als de reiziger aangeeft zich onprettig en onveilig te voelen, krijgt de persoon het advies een andere coupé op te zoeken of een conducteur te benaderen. Verder wordt medegedeeld dat het nummer enkel is bedoeld voor situaties "waar de hulpdiensten bij nodig zijn".

Niet tevreden

Ook toonde Free a Girl screenshots van berichten waarin de medewerker van de hulplijn schrijft dat filmen en fotograferen niet verboden is. De reiziger zei verder dat de man ongewenst foto's aan het versturen was via AirDrop. Dat is een systeem van Apple voor het verzenden van bestanden naar andere Apple-gebruikers. De medewerker liet weten dat niet te achterhalen is waar een AirDrop-bericht vandaan komt en dat dit ook niet te vergelijken is met seksuele intimidatie.

In de reacties schrijven meerdere mensen de afhandeling van meldingen op de WhatsApp-lijn te herkennen. De NS is naar eigen zeggen "niet tevreden over hoe we hebben gereageerd en ook niet over hoe deze melding is afgehandeld". Het bedrijf gaat daarom dus om tafel met de medewerkers van de speciale lijn. "We vinden het belangrijk dat iedereen zich prettig voelt in de trein", stelt de NS verder.

Incidenten

De NS opende in 2020 het nummer 06-13181318 voor meldingen van reizigers die zich onveilig voelen of overlast ervaren. De meldingen komen binnen bij de veiligheidscentrale van de spoorwegen, die inventariseert of er actie moet worden ondernomen.

De NS vroeg dit jaar nog aandacht voor het WhatsApp-nummer, onder meer nadat in mei een 19-jarige vrouw 40 minuten lang werd betast en aangerand door een man in een trein van Amsterdam naar Alkmaar. Kort daarna viel een man in Hoorn in een trein twee meisjes lastig door te masturberen.