Grappende Van Gaal krijgt meer vragen over België dan over 'heel energieke VS'

Wordt Louis van Gaal de nieuwe bondscoach van België? Die vraag houdt de internationale media flink bezig tijdens de persconferentie in aanloop naar het duel van Oranje zaterdag met de Verenigde Staten in de achtste finales van het WK. "België is een mooi land, ik heb er al over nagedacht", zet Van Gaal de media op scherp. Na de persconferentie laat hij weten dat zijn quotes over België als grap bedoeld waren. De inmiddels 71-jarige Van Gaal leek al een paar jaar met pensioen, tot hij vorig jaar toch nog Oranje voor een derde keer onder zijn hoede kreeg. Hij brandt weer van de ambitie, met het wereldkampioenschap als ultiem doel. 'Team USA' geen kleintje meer "Nog vier wedstrijden te gaan, dan gaan we wel zien of er aanbiedingen komen", schakelt Van Gaal terug. "Team USA" wacht in de achtste finale, zoals hij het zelf noemt. En dat is geen kleintje meer in het voetbal. "Het is een heel energieke ploeg, met fysiek sterke spelers en dat is voor iedere tegenstander lastig", weet Van Gaal. "Dat zie je ook aan de uitslagen die ze hebben behaald."

Toch gaat het al snel weer over België, waar bondscoach Roberto Martínez na een teleurstellende uitschakeling in de groepsfase direct na de laatste wedstrijd al opstapte. "Er zijn bepaalde landen waar ik niet naartoe ga", is Van Gaal wel stellig, maar een contract met de Belgische bond heeft hij duidelijk nog niet getekend. "Je moet mijn vrouw Truus overtuigen", grapt hij. "Nee, dat is het niet. Ik kan altijd vrij de beslissingen nemen." Weinig enthousiasme Misschien gelooft Van Gaal nog in de zogeheten gouden generatie van de Belgen, die inmiddels behoorlijk op leeftijd begint te raken. Zoals hij ook in de kracht van het Nederlands elftal blijft geloven, terwijl er in het land vooralsnog weinig enthousiasme loskomt over het vertoonde spel. "Ik ben de enige in Nederland blijkbaar, die dat ziet", sneert Van Gaal als dat onderwerp weer ter sprake komt. Naast hem zit Daley Blind, zaterdag hoogstwaarschijnlijk de linksback van Oranje. Blind knikt.

Vanuit andere werelddelen wordt met meer respect naar zijn werkwijze gekeken, blijkt uit vragen van de internationale pers. Maar Van Gaal lijkt niet warm te worden van een ver avontuur. "Afrika? Ik denk het niet, maar je moet alles openhouden." Hoewel hij inhoudelijk weinig wil zeggen over de aanstaande wedstrijd op het WK, verzoekt Van Gaal toch om het vooral daarover te laten gaan tijdens het persmoment. "We moeten de focus hebben", benadrukt Van Gaal. "Als ik over andere landen ga praten, geloven de spelers mij ook niet meer. Het is al zo moeilijk ze te overtuigen."

Bondscoach VS vol vertrouwen Bondscoach Gregg Berhalter ziet zaterdag kansen voor de Verenigde Staten in de achtste finale tegen het Nederlands elftal op het WK. "Zij hebben fantastische spelers met heel veel kwaliteiten", zei de oud-speler van PEC Zwolle, Sparta Rotterdam en SC Cambuur. "Maar als team kunnen we ze het lastig maken." Oranje kent geen geheimen voor Berhalter. "We hebben ze de afgelopen elf maanden uitgebreid geanalyseerd", vertelde hij. "Na onze zege op Iran zijn we alles weer gaan bekijken. We zijn er klaar voor."

Toch speelt Van Gaal niet voor de eerste keer het spelletje mee met de media. Hij maakt tussendoor wederom grapjes en neemt zelfs de tijd voor een foto. Het lijntje tussen de serieuze Van Gaal en de man die met een korreltje zout moet worden genomen, is flinterdun. Na afloop geeft hij dus toe dat een nieuwe baan als bondscoach van België echt niet meer is dan een wild gerucht. Zoals de media volgens hem wel meer onwaarheden verspreiden. Het prikkelt hem, waardoor Van Gaal zich dus van een andere kant laat zien. "Ik probeer mensen thuis ook duidelijk te maken, dat het zomaar iets uit het Blaue hinein is."