Exotische kikkers en padden ontdekt in duinen: 'Gevaar voor inheemse soorten'

In Callantsoog vonden de studenten knoflookpadden. Dat is een soort die ook in Nederland voorkomt, maar normaal gesproken alleen in het oosten van het land en niet in de duinen. De gevonden knoflookpadden hebben wel iets verder 'gereisd', ze kwamen namelijk uit Oost-Europa.

Waar de dieren oorspronkelijk vandaan komen, werd ontdekt door hun dna te onderzoeken. "Dna varieert, niet alleen tussen verschillende soorten, maar het kan ook in één soort verschillen binnen het verspreidingsgebied", zegt onderzoeker Manon de Visser.

Dat de knoflookpad al in Nederland voorkwam, maakt hem niet minder invasief voor de inheemse soorten. Met invasief wordt bedoeld dat de dieren ergens zijn uitgezet waar ze niet thuishoren, en zich daar verder verspreiden. "De knoflookpadden horen van oorsprong niet thuis in de duinen en concurreren bijvoorbeeld om voedsel en leefgebied met de dieren die daar wél horen", leggen studenten Nienke Prins en Stephanie Koster uit.

Bioloog De Visser vertelt over het onderzoek: