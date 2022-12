Automobilist belandt in fietsenstalling Utrecht CS, navigatie op 'lopen'

Een automobilist is gisteravond met haar auto in de fietsenstalling onder Utrecht Centraal Station beland. Ze had haar navigatie per ongeluk ingesteld op 'lopen', legt een woordvoerder van NS uit aan RTV Utrecht. "Onhandig en per ongeluk."

De vrouw reed eerst een fietsstraat in en reed uiteindelijk door tot in de fietsenstalling.

Daar kon ze niet verder omdat de bocht te krap is voor auto's: