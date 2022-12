Nederland blokkeert toelating Bulgarije tot Schengen-zone

Nederland stemt volgende week in met het toetreden van Roemenië en Kroatië tot het Schengengebied, maar zal het toelaten van Bulgarije blokkeren. Dat land voldoet nog niet aan de voorwaarden, heeft de ministerraad vandaag besloten.

De uitbreiding van 'Schengen' met drie landen staat op 8 december op de agenda van de EU-ministers van Binnenlandse Zaken. De meeste landen hebben hun besluit al eerder genomen.

Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken zei na afloop van de ministerraad dat het "nog te vroeg" is om akkoord te gaan met toetreding van Bulgarije. Pas als duidelijk is dat het land een goed functionerende rechtsstaat is, die in staat is om de corruptie en de georganiseerde misdaad aan te pakken, kan Nederland volgens hem een nieuwe afweging maken.

Volgens premier Rutte is het "wellicht volgend jaar" zover. Maar tot nu zijn er onder meer nog zorgen over de grensbewaking, "Je zou theoretisch het risico lopen dat via zo'n land een migratiestroom op gang komt." Nederland wil volgens hem eerst dat uitgesloten wordt dat je in Bulgarije illegaal "met een 50-eurobiljet" de grens tussen Turkije en het Schengengebied kunt oversteken.

Druk uitoefenen

De EU-ministers moeten volgende week unaniem akkoord gaan met het toelaten van nieuwe landen. Dus ook als Nederland als enige tegenstemt, gaat het niet door, Het is nog niet zeker of de toelating van de drie landen als één 'pakket' wordt behandeld. In dat geval zou het 'nee' tegen Bulgarije ook gevolgen kunnen hebben voor de andere twee landen.

Staatssecretaris Van der Burg voor Asiel weet niet of Nederland de enige tegenstander is, maar zou dat geen probleem vinden. "Het is niet zo, dat als alle mensen iets vinden, wij het dan ook moeten vinden. Zo werkt het niet."

"Er zijn personen in Europa die druk op ons uitoefenen", voegt de staatssecretaris daaraan toe. "Maar druk kun je ook gewoon weerstaan. Het is simpel: als je je aan de afspraken houdt en je voldoet aan de criteria, ben je welkom in Schengen."

In het Schengenverdrag staat dat inwoners van de EU vrij door het Schengengebied kunnen reizen. Dat gebied bestaat nu uit 22 EU-landen en vier landen buiten de Europese Unie.