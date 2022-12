Zelflerend computerprogramma kan beste Stratego-spelers aan

Een dochterbedrijf van Google heeft een zelflerend computerprogramma ontwikkeld dat het tegen de beste Stratego-spelers ter wereld kan opnemen. Het programma DeepNash haalde een top 3-plaats op de ranglijst van Gravon, een van de grootse online platforms voor Stratego-spelers.

"Heel interessant", zegt drievoudig wereldkampioen Stratego Vincent de Boer. Hij werkte zelf mee aan het ontwikkelen van het programma. Toch heeft het hem verrast dat het nu al gelukt is om zo'n goed presterend programma te maken. "Omdat het voor computers moeilijk is. Je moet inschatten wanneer een mens bluft, je moet in het hoofd van de tegenstander komen."

Stratego is een bordspel waarbij twee legers strijd leveren. Het bord is het slagveld. De stukken, veertig voor elk leger, stellen militaire rangen voor, bommen, een spion en een vlag. Wie de vlag van de tegenstander verovert, wint. Net als bij schaken of go moeten spelers vooruit denken. Dat is bij Stratego nog veel moeilijker dan bij schaken of go, omdat er steeds veel meer vervolgstappen mogelijk zijn.

Daar komt nog wat bij. Anders dan bij schaken of go maken Stratego-spelers zelf een opstelling en kan een tegenstander niet zien hoe de vijand zijn stukken opstelt. Daar komt hij gaandeweg achter door stukken van de tegenstander aan te vallen.