Slachtoffer van ontsnapte tbs'er was zijn partner

De ontsnapte tbs'er die woensdag in Soest een 27-jarige vrouw neerstak, is de partner of ex-partner van het slachtoffer. De politie laat aan Omroep Gelderland weten dat de steekpartij plaatsvond "in de relationele setting" en spreekt van partnergeweld.

Kendrick M. was op begeleid verlof uit de Pompekliniek in Nijmegen. Hij ontsnapte aan zijn begeleider, werd opgepikt door een automobilist en stak daarna in Soest de vrouw neer. Hij werd later die dag opgepakt in Bergschenhoek.

De vrouw werd meerdere gestoken. Ze raakte zwaargewond. Inmiddels is ze "stabiel".

Doodslag

Of er nog gezocht wordt naar de persoon die de verdachte oppikte, is niet duidelijk. Hulp bij het ontsnappen uit een gevangenis of tbs-kliniek is strafbaar.

De 31-jarige M. zit sinds 2019 in de Pompekliniek. Hij is veroordeeld tot 9 jaar cel en tbs omdat hij in 2012 zijn ex-vriendin doodde en haar lichaam in een koffer in het water dumpte.