'Griepverschijnselen' in Oranjeselectie daags voor duel met VS: 'Wel zorgelijk'

Het Nederlands elftal kampt daags voor het WK-duel met de Verenigde Staten met een aantal verzwakte spelers in de groep. Meerdere internationals hebben volgens Louis van Gaal "griepverschijnselen", vermoedelijk veroorzaakt door de airco in Doha.

"Daar gaan we niet over uitweiden", wilde de bondscoach verder geen namen noemen tegenover de NOS. "Maar als het in de groep rondgaat, dan is het wel zorgelijk." Om hoeveel spelers het gaat, wilde hij ook niet zeggen. "Het zijn er geen vijftien ofzo. In principe is iedereen fit en beschikbaar."

Dagje rust

In aanloop naar de wedstrijd in de achtste finale werd er ook niet de traditionele elf-tegen-elf gespeeld op de training. Of de griepverschijnselen daar direct mee te maken hebben, wilde Van Gaal eveneens niet zeggen. "Ik heb ze een dagje rust gegund", vertelt hij. "Met deze groep is het zo dat zij dat communiceren met mij. Ik luister naar mijn spelers."

Van Gaal verwacht vooralsnog dat hij al zijn 26 spelers zaterdag tot zijn beschikking heeft: "In principe wel."

Louis van Gaal en Daley Blind gaven vrijdag een persconferentie voor de internationale media.