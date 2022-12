Ook volgend jaar geen Chinese GP in Formule 1 vanwege coronaregels

Volgend jaar zal er in de Formule 1 opnieuw geen Grote Prijs van China op de kalender staan. Vanwege de regels rondom corona in het land is het niet mogelijk daar een GP te organiseren.

De race stond gepland voor 16 april, maar wordt voor het vierde jaar op rij niet gehouden. De organisatie van de Formule 1 denkt nog na over een mogelijke vervanger.

De laatste keer dat de Grote Prijs van China wel plaatsvond was in 2019, toen zegevierde Lewis Hamilton. Max Verstappen werd destijds vierde. Zijn beste resultaat in China is een derde plaats in 2017.