Tes Schouten heeft in Rotterdam bij kwalificatiewedstrijden voor de WK in Fukuoka (langebaan) haar Nederlands record op de 200 meter schoolslag verbeterd.

De 21-jarige Bodegraafse zwom in de series 2.23,93. Dat was liefst 2,20 seconden sneller dan haar oude toptijd die ze begin dit jaar in Amsterdam klokte.