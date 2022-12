VS-ster Pulisic speelde ooit samen met Gakpo bij PSV: 'En toen kwam Dortmund'

Hij had daarna veel pijn, maar na een bezoek aan het ziekenhuis werd duidelijk dat de confrontatie met Oranje haalbaar voor hem is.

Later meer over zijn link met Gakpo, eerst maar eens kijken wie Denzel Dumfries en Daley Blind zaterdagmiddag om 16.00 uur als 'wingbacks' tegenover zich krijgen als Nederland met de Verenigde Staten duelleert om een plaats in de kwartfinales van het WK. De 24-jarige Pulisic is als buitenspeler van onschatbare waarde voor Team USA.

Zeg je LeBron James, dan zeg je basketbal. En denk je aan Tom Brady, dan denk je aan American football. Chelsea-voetballer Christian Pulisic is op weg om in het Amerikaanse 'soccer' eenzelfde status als zijn iconische landgenoten te krijgen. En oh ja, hij speelde ooit samen met Cody Gakpo.

Hij is sinds zijn transfer van Borussia Dortmund naar Chelsea in 2019 ook de duurste Noord-Amerikaanse voetballer (64 miljoen euro).

Pulisic is 24 jaar, maar heeft toch al 55 interlands achter zijn naam staan. Tel daar 127 duels met Borussia Dortmund en 133 wedstrijden voor Chelsea bij op en het zal niemand verbazen dat hij in eigen land al een grote meneer is.

De introverte Pulisic is iemand die je niet snel gekke dingen ziet doen, zowel op als naast het veld. "Lead by example", zoals de voetballer zelf zegt: laat je voeten maar spreken.

De in Hershey, Pennsylvania, geboren Pulisic combineert techniek met doorzettingsvermogen en pikt zo nu en dan zijn goaltje mee. Een behendig type dat lastig te bespelen is. De defensie van Oranje is dus gewaarschuwd.

Maar wie is deze voetballer van Chelsea die met zijn voorkomen zo in een boyband of Amerikaanse tienerfilm zou kunnen verschijnen?

De stervoetballer van de VS praat over zijn jonge ploeggenoten. Hij is enthousiast over de mogelijkheden van het team. - NOS

Meer indruk zelfs dan Gakpo, herinnert De Groot zich. "Cody was in de jeugd vaak bepalend, maar hij had destijds last van groeipijnen, dus het was voor hem in die periode lastig om zijn beste spel te laten zien."

Pulisic mag in mei 2013 met de PSV-jeugd ook mee naar het prestigieuze en internationale Marveld-jeugdtoernooi in het Gelderse Groenlo, waar ook jeugdteams van bijvoorbeeld Real Madrid en Paris Saint-Germain aan meedoen. Daar maakte Pulisic direct indruk met een aantal goals.

"We hadden een heel mooie lichting met onder anderen Cody Gakpo, Armando Obispo en Jordan Teze. Christian kon moeiteloos met het niveau mee", aldus De Groot. "Hij was een fantastisch mannetje. Introvert, maar hij kon goed voetballen."

Pulisic vertrok in 2015 als vijftienjarig voetballertje richting Duitsland, maar het scheelde weinig of hij was in de jeugdopleiding van PSV terechtgekomen. Pulisic was in 2013 en 2014 twee keer op proef bij de club uit Eindhoven.

PSV was enthousiast en Pulisic mocht een half jaar later nog een keer terugkomen voor een tweede stage. De Groot had genoeg gezien en stelde daarna alles in het werk om Pulisic binnen te halen. "Hij kwam in aanmerking voor een Kroatisch paspoort (zijn opa is Kroatisch, red.), waardoor hij op 16-jarige leeftijd bij ons had mogen spelen."

PSV maakte alles in gereedheid om de toen 14-jarige Pulisic binnen te halen. Er werd een gastgezin gevonden en er was zelfs aan op maat gemaakt onderwijs gedacht. "Alleen zijn paspoortaanvraag duurde langer en langer, en toen kwam Borussia Dortmund in beeld", vertelt De Groot.

'Kansloos verhaal'

De Duitse topclub kreeg Pulisic op de radar hoogstwaarschijnlijk door een lobby van de zaakwaarnemer van de speler of een oplettende Duitse scout, die wellicht in Groenlo aanwezig was geweest.

"Het werd eigenlijk een kansloos verhaal toen Borussia Dortmund in beeld kwam", vertelt John de Jong, die destijds als hoofdscout bij PSV werkte en later technisch manager van de club zou worden.

"Die club is financieel zo sterk en heeft bovendien een goede reputatie in het opleiden van jeugdspelers. Daar kun je bijna niet tegenop. Het was jammer voor ons, maar vanuit zijn oogpunt een logische keuze."

'Vader krijgt functie bij de club'

Volgens De Groot was er nog een factor die in het nadeel van PSV werkte. "Dortmund beloofde de vader van Christian een baan als jeugdtrainer. PSV kon dat niet bieden, want dat is iets wat tegen onze principes ingaat: geen ouders van spelers in de technische staf. Dan wordt het veel te close."