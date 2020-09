Kersverse US Open-kampioen Osaka mist Roland Garros door blessure

Naomi Osaka heeft zich amper een week na het winnen van de US Open afgemeld voor Roland Garros. De 22-jarige Japanse tennisster heeft te veel last van haar linker hamstring.

Dat was al te merken in de finale in New York: haar hamstring was toen ingetapet. Toch wist ze de ongeplaatste Victoria Azarenka in drie sets te verslaan en haar derde grandslamtitel te pakken.

"Helaas kan ik niet uitkomen op Roland Garros", schrijft Osaka op sociale media. "Omdat mijn hamstring nog steeds pijn doet, heb ik niet genoeg tijd om me voor te bereiden op het gravel. Er zit te weinig tijd tussen de twee toernooien."