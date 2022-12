Man (74) zwaargewond na beschieting in villa Kinderdijk

Een 74-jarige man is vannacht neergeschoten in een villa in Kinderdijk. Dat gebeurde nadat een of meerdere daders de woning binnen waren gedrongen. De man raakte zwaargewond.

Volgens de politie is het nog niet duidelijk of er sprake is van een woningoverval, een inbraak of een ander scenario.

Verschillende hulpdiensten kwamen rond 00.30 uur naar de villa. Ambulancepersoneel kon volgens Rijnmond om veiligheidsredenen niet meteen de woning in. Een kwartier later gaf de politie groen licht. De villa staat op een groot, afgelegen landgoed aan het Drierivierenpunt.

De man zou in het hoofd geschoten zijn. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

In het huis woont ook een vrouw, zij bleef ongedeerd. De gewonde man komt volgens de politie uit het Belgische Overijse. Het is niet duidelijk waarom hij in het huis verbleef.

Groot onderzoek

De politie is een groot onderzoek gestart. De forensische opsporing is aanwezig en agenten met speurhonden zoeken het terrein af.

Rijkswaterstaat zocht enige tijd op de rivieren de Noord en de Lek naar een mogelijke dader of daders. Er is nog niemand aangehouden.