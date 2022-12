Lavastroom uit vulkaan Hawaï kruipt richting belangrijke snelweg

Een lavastroom die is ontstaan na de uitbarsting van de vulkaan Mauna Loa op Hawaï kruipt langzaam richting de belangrijkste snelweg op Big Island, het grootste eiland van de archipel.

De Daniel K. Inouye Highway is op Big Island de snelste verbinding tussen de oost- en westkust van het eiland. In een laatste update over de uitbarsting meldt het Amerikaanse instituut U.S. Geological Survey dat de lava uit Mauna Loa de weg tot op zo'n 5 kilometer afstand is genaderd. De snelheid van de lavastroom is vanwege het steeds vlakker wordende terrein wel afgenomen naar zo'n 40 meter per uur.

Het instituut verwacht dat de lavastroom op zijn vroegst over een week bij de snelweg is aangekomen. "Maar dat hangt af van tal van variabelen, die de komende uren of dagen mogelijk nog veranderen", schrijven de geologen.

Sinds zondag spuwt Mauna Loa lava uit. Het is de eerste uitbarsting van de grootste actieve vulkaan ter wereld in bijna veertig jaar.

