Vaker fouten in kinderopvang door personeelstekort, 'dit gaat een keer mis'

De GGD-koepel analyseerde het aantal tekortkomingen dat tijdens inspecties is vastgesteld en verband houdt met personeelsproblemen.

Het bekeek gegevens vanaf 2021, omdat de gevolgen van de personeelstekorten vanaf dat moment beter zichtbaar werden in de inspectiecijfers. De gegevens van de GGD Amsterdam ontbreken; die werkt met een ander systeem dan de andere GGD'en.

Op kinderdagverblijven zijn er een stuk vaker te weinig begeleiders. Ook worden kinderen vaker opgevangen in een andere groep dan hun eigen, vaste groep.

Bij de BSO zagen inspecteurs vaker dat er te weinig medewerkers aanwezig waren. Waar deze kwaliteitseis werd getoetst, steeg het aantal locaties dat in gebreke bleef van zo'n 3 procent in het 2e kwartaal van 2021 naar ruim 6 procent in het 2e kwartaal van 2022.

Verder springt in het oog dat bij de VE - bedoeld voor kinderen met ontwikkelingsachterstand of een risico daarop - beroepskrachten vaker niet de vereiste opleiding hebben afgerond. Het aandeel steeg van bijna 6 procent naar ruim 10 procent.