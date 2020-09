Met voorrang testen kan vanaf maandag • Weer besmetting bij nertsenfokkerij

De Britse covid-19-test DnaNudge geeft in vrijwel alle gevallen binnen een uur een betrouwbare uitslag zonder dat een laboratorium nodig is, blijkt uit een wetenschappelijke studie die is gepubliceerd in het toonaangevende tijdschrift The Lancet.

De nieuwe testmethode is gebaseerd op het ontwerp van een dna-test die is ontwikkeld door een wetenschapper van het Imperial College London. In 94,4 procent van de gevallen geeft hij correct aan dat iemand besmet is met corona. Als de test aangeeft dat iemand geen corona heeft, klopt dat volgens de studie altijd.

De Britse gezondheidsminister Matt Hancock zegt dat de test goed geschikt is voor het testen van werknemers, maar hij wordt in Groot-Brittannië ook in gebruik genomen in ziekenhuizen. Net als Nederland neemt het aantal coronapatiënten in Groot-Brittannië in rap tempo toe. "Het aantal ziekenhuisopnames verdubbelt elke acht dagen", zegt Hancock. "Iedereen moet hard zijn best doen om het virus terug te dringen."

De Britse overheid praat over nieuwe maatregelen. Een nationale lockdown ligt nog op tafel, zegt Hancock desgevraagd, maar dat wordt wel gezien als uiterste middel.