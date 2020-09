Extra coronamaatregelen op Aruba • Politie beëindigt studentenfeest in Leiden

De Tweede Kamer wil dat het kabinet regelt dat ook werknemers in de kinderopvang voorrang krijgen bij het afnemen van een coronatest. Het kabinet wil dit alleen regelen voor onderwijspersoneel en zorgmedewerkers. De Tweede Kamer vindt dat kinderopvang ook bij de vitale sectoren hoort en daarom op dezelfde wijze behandeld moet worden als de werknemers in de zorg en het onderwijs.

In de Kamer ontstond onrust over een uitgelekte brief, waarin de GGD's zich keren tegen het met voorrang testen van mensen in de zorg en het onderwijs, en waarschuwen dat de testcapaciteit niet oneindig kan worden opgevoerd. Die brief is in handen van Trouw.