Morgen geen afvaardiging regering naar WK-wedstrijd Nederland

De WK-wedstrijd Nederland-Verenigde Staten in Qatar zal morgen niet worden bijgewoond door een lid van de Nederlandse regering. Dinsdag was minister Helder bij de groepswedstrijd tegen Qatar en het kabinet heeft eerder gezegd dat het over de knock-outfase later een besluit zou nemen.

Minister Hoekstra zei vanochtend dat er morgen niemand gaat. "We zijn vastbesloten de finale te halen, dus dat betekent dat we nog vaker over dit onderwerp zullen spreken."

Serieuze afvaardiging

Hij vulde aan dat als Nederland inderdaad in de finale komt, er sowieso een "serieuze afvaardiging" zal gaan. Bij de wedstrijden daarvóór wil het kabinet het per geval bekijken. Daarbij speelt ook mee welke afvaardiging de tegenstander van Oranje stuurt. "Als men met een politieke delegatie komt, ligt het meer voor de hand dat wij dat zelf ook doen, omdat je daar dan wellicht collega's spreekt", zei Hoekstra.

Of er namens de Nederlandse regering bezoekers naar Qatar gaan, ligt gevoelig. Vanwege de slechte behandeling van arbeidsmigranten in Qatar had de Tweede Kamer liever gezien dat het kabinet niemand zou sturen, maar het kabinet denkt daar anders over. Helder ging deze week dus als eerste. Ze sprak daar met verschillende mensen over de arbeidsmigranten en over inclusiviteit en gelijke rechten. Op de tribune droeg ze niet de veelbesproken OneLove-armband, maar een OneLove-speldje.

Het kabinet hield eerder de optie open dat koning Willem-Alexander of premier Rutte later ook naar Qatar gaan.

Morgen komt het Nederlands elftal in de achtste finale uit tegen de Verenigde Staten.