Japanse 'kannibaal' die Nederlandse studente opat, overleden

Issei Sagawa, de Japanner die in 1981 de 24-jarige Nederlandse studente Renée Hartevelt uit Heemstede vermoordde en deels opat, is op 73-jarige leeftijd overleden in Tokio.

Sagawa, bijgenaamd de 'Kannibaal van Kobe', kwam 41 jaar geleden wereldwijd in het nieuws na zijn arrestatie in Parijs. Hij werd betrapt toen hij probeerde lichaamsdelen van zijn slachtoffer in koffers in een vijver te dumpen.

De Japanner, een zoon van een rijke ondernemer, studeerde in 1981 in Parijs. Hij bekende dat hij zijn medestudent Harteveld had meegelokt naar zijn appartement, had gedood met een schot in de nek, haar lichaam had misbruikt en gedurende drie dagen delen van het stoffelijk overschot had verorberd.

Obsessie met kannibalisme

Psychiatrische experts achtten Sagawa na twee jaar voorarrest vanwege zijn psychische stoornis ongeschikt voor vervolging. Dat oordeel werd door de rechter werd overgenomen.

De Japanner werd opgenomen in een psychiatrische instelling in Frankrijk en later naar een psychiatrisch ziekenhuis in Tokio overgebracht. Daar werd hij door Japanse autoriteiten psychisch gezond verklaard. In 1986 kwam hij vrij, omdat Frankrijk de aanklacht tegen hem had laten vallen.

In Japan maakte hij geen geheim van zijn misdaad. Hij trad op in talkshows en verdiende er ook aan. Ook verdiende hij aan zijn medewerking aan een boek in 1983 en aan een documentaire in 2017 waarin de moord en zijn obsessie met kannibalisme in detail werden beschreven. De moord was ook de inspiratie voor de nummers Le Folie van The Stranglers en Too much blood van de The Rolling Stones.

Aandacht

De familie van Renée Hartevelt was ongelukkig met al die aandacht, maar kon er weinig tegen doen. "Dit hebben we als familie vaker moeten meemaken. Het heeft geen zin er tegenin te gaan. Het wordt allemaal toegestaan door de wetgever", zei de halfbroer van Renée bij het verschijnen van de documentaire in 2017.

Sagawa kreeg in 2013 een herseninfarct waardoor zijn zenuwstelsel werd aangetast, maar hij bleef interviews geven waarin hij reflecteerde op zijn daden. Hij overleed afgelopen maand aan een longontsteking, maakte zijn broer bekend. Zijn uitvaart werd alleen door zijn familie bijgewoond.