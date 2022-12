WK-sterren Andries en Danny Noppert blijken toch verre familie van elkaar

De oorsprong van beide Nopperts ligt in de kop van Overijssel. De families verhuisden in de 18de eeuw naar Friesland.

Een maand later nam ook zijn neefje Jan Hendriks Noppert de achternaam aan in Joure, waar uiteindelijk de doelman van Joure van afstamt.

Toen alle families in de Franse tijd een achternaam moesten vastleggen, werd de naam 'Noppert' twee keer ingeschreven. Jacob Jans Noppert, de voorvader van Danny, nam de naam in 1812 als eerste aan voor zijn nageslacht.

Of de twee mannen weten dat ze verre achterneven van elkaar zijn, is onduidelijk. Morgen kan Andries Noppert weer in actie komen op het WK voetbal in Qatar. Danny Noppert is op 23 december om 21.00 uur te zien op het WK darts in Londen.