Patiënt in Duits ziekenhuis zet twee keer beademingsapparaat kamergenoot uit

Een patiënt in een ziekenhuis in de Duitse stad Mannheim heeft dinsdag tot twee keer toe het beademingsapparaat van een kamergenoot uitgeschakeld, omdat ze zich ergerde aan het geluid van het apparaat.

Nadat de 72-jarige vrouw het apparaat ergens voor 20.00 uur voor de eerste keer had uitgezet, werd ze door medewerkers van het ziekenhuis gewaarschuwd dat de zuurstof van levensbelang was voor haar kamergenoot. Vervolgens zette ze het apparaat rond 21.00 uur weer uit, schrijft de politie in een persbericht.

De kamergenoot, een 79-jarige vrouw, moest vanwege de actie worden gereanimeerd. Ze is inmiddels buiten levensgevaar, maar ligt nog wel op de intensive care. De 72-jarige vrouw werd woensdag na haar ontslag uit het ziekenhuis aangehouden. Ze wordt verdacht van poging tot doodslag.

Het incident werd gisteren wereldkundig gemaakt door het Duitse OM en de politie. De vrouwen lagen vanwege een infectie in isolatie, meldt een radiostation.