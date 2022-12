Duitse exit: 'Van wereldkampioen tot voetbaldwerg, einde van trotse voetbalnatie'

Vier keer wereldkampioen, drie keer Europees kampioen. "Das war einmal", refereert Bild aan de gouden tijden van het Duitse voetbal. De roemloze uitschakeling op het WK komt keihard aan.

"Op 1 december 2022 waren we getuige van het einde van een eens zo grote en trotse voetbalnatie", is de conclusie na de derde vroegtijdige aftocht op rij.

Sinds de wereldtitel in 2014 kwam Duitsland de groepsfase niet meer door. In 2018 werd de titelverdediger laatste in een groep met Zweden, Mexico en Zuid-Korea. "Na het toernooi in Rusland dachten we: erger kan het niet. Sinds vandaag weten we: het wordt erger."

Verworden tot voetbaldwerg

Het toernooi wordt door de krant samengevat met een beschamende nederlaag tegen Japan (1-2), een sterk gelijkspel tegen Spanje (1-1) en een klinkende zege op Costa Rica. En dat is niet voldoende voor de volgende ronde. "Het is een schande."

"Drie toernooien op rij waar we geen potten hebben kunnen breken", wordt de uitschakeling in de achtste finales van het EK ook meegerekend. "Vroeger beefde de voetbalwereld voor ons. We werden geprezen als toernooiteam. Nu is Duitsland gewoon een voetbaldwerg.

De uitschakeling van de Duitsers in beeld: