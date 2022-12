Brands zag al vroeg kracht 'topspits' Richarlison: 'Heeft alles voor goede aanvaller'

"Hij heeft lengte, snelheid, hij is beweeglijk, kan op alle posities in de aanval uit de voeten en is technisch goed. Hij kan uitzonderlijk goed koppen, heeft enorme sprongkracht en uitstekende timing in de lucht. Het is ook nog eens iemand die heel hard werkt voor het team en toch zijn rendement haalt."

Mede door zijn wereldgoal tegen Servië en de blessure van Neymar, is de hoop van vele Brazilianen nu gevestigd op de 25-jarige aanvaller uit Nova Venécia. Maar als iemand met die druk om kan gaan, is het Richarlison, gelooft een goede bekende van hem: Marcel Brands.

Brazilië lijkt de spits te hebben gevonden waar het land naar op zoek was. Richarlison de Andrade zorgt in de nationale selectie voor strijd, vreugde en bovenal doelpunten. En groeit gestaag uit tot de revelatie van de Seleção.

Ajax was wel in staat om de gevraagde som neer te leggen en dacht beet te hebben, tot Richarlison op het laatste moment afzegde en koos voor Premier League-voetbal bij Watford. Een jaar later kocht Brands het talent daar voor bijna veertig miljoen euro weg.

Brands, tegenwoordig algemeen directeur van PSV, begon in de zomer van 2018 als director of football bij Everton en haalde Richarlison meteen op bij Watford. Al eerder, tijdens zijn eerste periode bij PSV, had hij kennisgemaakt met de toenmalige tiener van Fluminense.

Waar de aanvaller binnen het veld graag alle spotlights op zich gericht heeft staan, is hij buiten de lijnen best verlegen en introvert, vertelt Brands. "Hij kwam tegelijk met Yerry Mina, zij werden direct maatjes. Yerry begon meteen al met Engels praten, maar dat had 'Richi' niet. Hij durfde daar geen fout in te maken, dus hij had er wat meer moeite mee."

Zowel Marco Silva als Carlo Ancelotti was als Everton-trainer helemaal gek van de Braziliaan. Brands: "Hij was zo eager om een goal te maken, dat was ongekend. Ik weet nog dat Ancelotti na een paar trainingen tegen me zei: 'Goh, wat kan die Richarlison koppen, wat een timing.'"

"Hij was ons nummer één target als aanvaller. Je wist bij hem: Everton wordt niet zijn eindstation. We hebben hem destijds voor veel geld gekocht, maar ik heb dat nooit als een risico gezien."

Binnen de spelersgroep van de club uit Liverpool voelde hij zich ondanks zijn gebrekkige Engels al wel snel op zijn gemak. "Daar was hij wel wat vrijer, haalde hij geintjes uit en deed hij dansjes. Het is ook een jongen die zich respectvol gedraagt. Toen ik Everton verliet, heeft hij me bedankt voor mijn steun."

Van jonge speler naar man

De voorlopige statistieken van Richarlison in Qatar: twee duels, twee doelpunten. En of 'de duif' - zoals hij door zijn manier van juichen genoemd wordt - nou raak schiet op een voetbalveldje in Nova Venécia of in een vol stadion, een goal is een goal.

"Iedere goal viert hij alsof het de winnende in de WK-finale is, dat zie je ook bij Tottenham. Dat is waarom hij wedstrijden speelt, om goals te maken. Mensen vergeten het vaak, maar hij werkt echt hard. Hij is alles wat je in een aanvaller wil hebben", vindt Brands.