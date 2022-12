Australiër krijgt 24 jaar cel na podcast over 40 jaar oude moord

Een oud-gymleraar is in Australië veroordeeld tot 24 jaar cel voor de moord op zijn echtgenote, veertig jaar geleden. De zaak werd een paar geleden heropend nadat een podcast er aandacht aan had besteed. Dat leidde afgelopen zomer tot een veroordeling. Nu is de strafmaat uitgesproken.

Het slachtoffer, Lynette Dawson, verdween in 1982 op 33-jarige leeftijd. Haar man Chris meldde haar vermissing zes weken later bij de politie. Hij zei dat ze hem en hun twee kinderen in de steek had gelaten om zich aan te sluiten bij een sekte. Haar lichaam is nooit gevonden.

Affaire met 16-jarige

Chris Dawson werd al die jaren wel in verband gebracht met haar vermissing, maar vervolgd werd hij nooit. Dat gebeurde pas in 2018, nadat de populaire misdaadpodcast The Teacher's Pet in de zaak was gedoken. De podcast was een wereldwijde hit en werd meer dan 30 miljoen keer beluisterd.

Chris Dawson bleek ten tijde van de verdwijning een verhouding te hebben gehad met een 16-jarige leerling van de school waar hij gymles gaf. Twee dagen na de verdwijning trok het meisje in bij hem en zijn kinderen. Twee jaar later trouwden ze.

De twee zijn al jaren uit elkaar. De oud-leerling was een van de getuigen in de rechtszaak tegen Dawson en zei in een emotionele verklaring dat hij haar als seksslaaf hield. "Ik was een kind. Hij dacht dat hij mijn vriendje was. Maar het was geen gelijkwaardige relatie."

Geobsedeerd

Hoewel het lichaam van Lynette Dawson nooit is gevonden, is er volgens de rechter genoeg bewijs dat ze is vermoord door haar man. Hij was geobsedeerd door zijn leerling en wilde dat zij zijn vrouw zou "vervangen", zei de rechter.

De 74-jarige Chris Dawson zegt dat hij onschuldig is. Waarschijnlijk gaat hij in hoger beroep.