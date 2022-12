Rechters schrappen aanstelling onafhankelijke arbiter in zaak-Trump

Een Amerikaans hof van beroep heeft de aanstelling van een onafhankelijk arbiter in de zaak tegen oud-president Trump ongedaan gemaakt. Dat is een juridische nederlaag voor Trump: de arbiter was er op zijn verzoek gekomen. De zaak draait om de duizenden overheidsdocumenten die bij hem zijn gevonden.

In september werd bekendgemaakt dat er in de zaak een special master zou worden benoemd. Die zou moeten beoordelen welke documenten door het ministerie van Justitie mogen worden onderzocht in het strafrechtelijk onderzoek tegen de voormalige president. Trump zelf vindt dat ze geheim moeten blijven.

Het hof van beroep in Atlanta oordeelt nu dat de rechter die de aanstelling van de arbiter goedkeurde, dat niet had mogen doen. Volgens het hof heeft de staat het recht om onderzoek te doen naar documenten die rechtmatig in beslag zijn genomen, zonder dat iemand anders daar nog naar kijkt.

11.000 overheidsdocumenten

De FBI deed begin augustus een inval in Trumps buitenverblijf Mar-a-Lago en nam toen zo'n 11.000 overheidsdocumenten in beslag. Daaronder waren dossiers die als topgeheim of hoger waren geclassificeerd. Het ministerie van Justitie zegt dat Trump ze na zijn vertrek uit het Witte Huis heeft meegenomen en dat is strafbaar.

Trump heeft steeds gezegd dat de zaak tegen hem politiek gemotiveerd is. De autoriteiten zouden willen voorkomen dat hij in 2024 opnieuw een gooi doet naar het presidentschap. De 76-jarige Trump kondigde zijn kandidatuur vorige maand aan.