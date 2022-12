Kanye West koopt sociaal netwerk Parler toch niet, geschorst op Twitter

De overname van het controversiële sociale netwerk Parler door de Amerikaanse rapper Kanye West gaat niet door. Parlers moederbedrijf Parlement Technologies zegt in een verklaring dat beide partijen hebben besloten de overname af te blazen.

Het bedrijf zegt niet waarom de deal van de baan is, maar stelt wel dat het besluit al medio vorige maand is genomen. "Parler blijft op zoek naar groeimogelijkheden en wil zich blijven ontwikkelen voor onze levendige gemeenschap", staat in de verklaring.

In oktober werd bekend dat de 45-jarige rapper het platform wilde kopen, dat zich afficheert als een alternatief voor Twitter waar je zonder censuur je mening kunt uiten. Het is vooral populair in extreemrechtse kringen en werd begin vorig jaar voor enige tijd verbannen uit de appwinkels van Apple en Google vanwege een stroom gewelddadige berichten na de Capitool-rellen.

Antisemitisch

West zelf, die zich tegenwoordig Ye noemt, is omstreden. Zo noemde hij slavernij "een keuze" en doet hij geregeld antisemitische uitspraken. Het leverde hem meermaals een ban op Twitter en Instagram op, en onlangs verbrak Adidas de samenwerking met hem. Bij de bekendmaking van de overname van Parler zei West dat hij ervoor wilde zorgen dat "we het recht hebben om onszelf uit te spreken".

Gisteren deed West opnieuw opzienbarende uitspraken. In een uitzending van het extreemrechtse platform Infowars sprak hij zijn bewondering uit voor Adolf Hitler en de nazi's. De rapper had zijn gezicht geheel bedekt met een zwart masker, zonder opening voor zijn mond of ogen.

Opnieuw geschorst op Twitter

De uitspraken lijken meteen gevolgen te hebben: de rapper wordt weer geschorst op Twitter, kort nadat hij zijn account had teruggekregen. Twitter-eigenaar Elon Musk zegt dat Kanye West opnieuw heeft aangezet tot geweld en dat hij daarmee de regels van het socialemediaplatform heeft overtreden.

Het is niet duidelijk hoelang de schorsing gaat duren. Het kan gaan om een paar uur of enkele dagen. Twitter zou de rapper ook voorgoed kunnen uitsluiten. Maar Musk, die onlangs Twitter inlijfde, is geen voorstander van permanente uitsluiting.