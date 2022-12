Flick en Neuer willen na Duitse WK-blamage verder, Müller zinspeelt op afscheid

De 57-jarige Flick, die in 2020 de Champions League met Bayern München veroverde, stapte vorig jaar augustus in als opvolger van Joachim Löw en heeft nog een contract tot en met de zomer van 2024, als het EK in eigen land op het programma staat.

"We hebben een goed team, goede spelers die eraan zitten te komen. Ik beleef er nog altijd plezier aan. Wat mij betreft ga ik nog even door", zei Flick na afloop van het duel met Costa Rica bij de publieke omroep ARD.

De positie van Flick lijkt overigens niet in gevaar. Hij kreeg na afloop van het duel met Costa Rica bovendien openlijk steun van ARD-analisten Bastian Schweinsteiger, Sami Khedira en Thomas Hitzlsperger. Het drietal ziet niets in een voortijdig vertrek van de bondscoach en vindt hem nog altijd de juiste man op de juiste plek.

Toch is er veel kritiek op de Duitse voetbalbond DFB, met name directeur Oliver Bierhoff moet het ontgelden. Hij is al sinds 2004 nauw betrokken bij de nationale ploeg en maakte onder meer het succes van de WK-titel in 2014 in Brazilië van dichtbij mee.

De laatste drie eindtoernooien, inclusief de EK-uitschakeling van vorig jaar in de achtste finales tegen Engeland, verliepen echter dramatisch. De roep om veranderingen binnen de DFB wordt in Duitsland daarom luider en luider, waarbij de namen van Bierhoff en anderen vaker vallen dan die van Flick.