'EU-landen eens over prijsplafond Russische olie: 60 dollar per vat'

De lidstaten van de Europese Unie zijn het vanavond eens geworden over een maximumprijs voor Russische olie die per zee wordt vervoerd. Dat meldt persbureau Reuters op gezag van EU-diplomaten en documenten die het inzag.

Met zo'n prijsplafond zouden de staatsinkomsten van Rusland afgeknepen moeten worden, en daarmee het vermogen van het land om de oorlog in Oekraïne voort te zetten. De landen zijn het eens geworden over een maximum van 60 dollar per vat, al moeten alle lidstaten daar morgen nog wel hun handtekening onder zetten.

Over het prijsplafond wordt al gesteggeld door EU-landen, sinds het idee vorige maand werd geopperd door de G7, de groep van grootste economieën ter wereld. De G7 mikte op een maximum van 65 of 70 dollar per vat.

Altijd minder geld dan de marktprijs

Het EU-plan is nu dat er voor Russische olie nooit meer dan 60 dollar per vat wordt betaald, en de EU heeft er nog een element aan toegevoegd: de prijs voor Russische olie moet altijd 5 procent lager liggen dan de marktprijs. Die toevoeging is volgens EU-landen als Litouwen, Polen en Estland nodig om te voorkomen dat Rusland alsnog veel geld kan verdienen, als de marktprijs lager ligt dan 60 dollar. Nu olie weer een stuk goedkoper is geworden dan eerder dit jaar, is dat geen onrealistisch scenario.

Hoewel alleen G7- en EU-landen zich nu gaan houden aan het prijsplafond, gaat het ook andere handelspartners van Rusland raken, zoals India en China. Het prijsplafond gaat namelijk ook gelden voor verzekeraars van vrachtschepen, en die zitten voornamelijk in G7- en EU-landen. Als Rusland zijn olie voor meer dan de maximumprijs verkoopt aan andere landen, zo is het idee, zal het land er niet in slagen om die lading te verzekeren.