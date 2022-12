Japan stunt met zege op slordig Spanje en is groepswinnaar, ook Spanjaarden door

Door een 2-1 overwinning van Japan op een zeer slordig spelend Spanje, zijn de Japanners als groepswinnaar door naar de achtste finales. Spanje gaat ook door, dankzij de overwinning van Duitsland op Costa Rica. Spanje treft nu Marokko, Japan speelt tegen Kroatië. De wedstrijd verliep voor Japan grotendeels hetzelfde als die tegen Duitsland. In de eerste helft was de tegenstander een klasse beter, maar in de tweede helft wisten de Japanners op wilskracht een overwinning uit het vuur te slepen. Snelle voorsprong Spanje Spanje begon voortvarend, al was er al vroeg in de wedstrijd een kansje voor Junya Ito na een slippertje van Sergio Busquets. Maar daarna was het snel klaar met het Japanse verzet. Álvaro Morata maakte na twaalf minuten op aangeven van César Azpilicueta zijn dertigste treffer in zestig interlands: 1-0. Door zijn rake kopbal en de vroege voorsprong van Duitsland in de andere wedstrijd, werd Japan gedwongen om vol op de aanval te spelen.

Alvaro Morata zette Spanje op voorsprong met zijn derde WK-goal. - Reuters

Toch bleef het spelbeeld hetzelfde. Spanje hield de bal in de ploeg en Japan loerde op de counter, maar het bleef vooral bij loeren. Als de Aziaten de bal al hadden, dan deden ze er weinig mee. Nonchalant Spanje In de 34ste minuut kregen de Japanners nog bijna een kans, omdat de Spaanse keeper Unai Simón nonchalant probeerde Daizen Maeda uit te spelen. Uiteindelijk ramde hij de bal weg en bleef het bij een kort moment van opwinding. Spanje kwam ook niet meer tot grote kansen, Nico Williams kreeg op slag van rust nog een kansje maar schoot over. Bekijk hier alle doelpunten van de wedstrijd tussen Japan en Spanje:

Waar Japan de eerste helft geen poot aan de grond kreeg, duurde het in de tweede helft slechts twee minuten voordat de ploeg gevaarlijk werd. Unai Simón bracht zichzelf opnieuw in de problemen en werkte de bal slecht weg. De Japanners konden overnemen en de in de rust ingevallen Ritsu Doan knalde de bal op aangeven van Ito achter de Spaanse doelverdediger, die de op het oog houdbare pegel van Doan niet wist te stoppen. Niet veel later was Doan met een goede actie ook verantwoordelijk voor de Japanse voorsprong. Na zijn voorbereiding maakte Ao Tanaka de 2-1 voor Japan. Het duurde lang voor de Japanners echt met overtuiging konden juichen, bij de voorzet van Kaoru Mitoma op Tanaka leek de bal over de achterlijn te zijn geweest. Maar na een lange interventie van de VAR bleek dit niet bewezen en dus stond het tien minuten na rust opeens 2-1 voor Japan.

Uitzinnige spelers na de 2-1 voor Japan. - Reuters