Ziyech pakt groepswinst met Marokko: 'We hebben geschiedenis geschreven'

Met zijn eerste WK-doelpunt en plaatsing voor de achtste finales beleefde Hakim Ziyech met Marokko tegen Canada een geweldige avond. De oud-Ajacied vond dat zijn ploeg de historische zege verdiend had.

"We hebben ons eigen spel gespeeld vandaag", zei Ziyech kort na de wedstrijd. "We speelden onze eigen wedstrijd, met onze eigen tactiek en strategie. Het is gegaan zoals we wilden."

Ziyech maakte in de openingsfase van de wedstrijd zijn eerste WK-goal, een fraaie boogbal over de Canadese doelman Miljan Borjan. "Het is heel bijzonder dat ik een doelpunt heb gemaakt. Scoren op een WK is een droom die uitkomt."

Vanzelf ging het trouwens niet, die eerste WK-goal realiseren. Op het WK 2018 miste Ziyech een dot van een kans, op het huidige toernooi had hij tegen België pech dat een doelpunt werd afgekeurd voor (nipt) buitenspel. De ban is nu dus gebroken.

Bekijk het doelpunt van Hakim Ziyech tegen Canada: