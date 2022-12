Kwetsbaar Duitsland kan ondanks zege op Costa Rica zijn koffers pakken

Onze oosterburen eindigden in groep E in punten (4) gelijk met Spanje, maar hebben een veel minder doelsaldo. Costa Rica sluit de rij met drie punten.

Het WK voor Duitsland zit er net als in 2018 na de groepsfase op. Tegen Costa Rica boekte de formatie van bondscoach Hansi Flick een 4-2 overwinning, maar omdat Spanje met 2-1 verloor van Japan, deed de Duitse zege er uiteindelijk niet meer toe.

Bondscoach Hansi Flick stelde tegen de Costa Ricanen liefst zeven spelers van zijn voormalige werkgever Bayern München op, met Joshua Kimmich als rechtsback in de meest opvallende rol. Een positie die Kimmich in het verleden vaker bekleedde, maar onder Flick nooit in het nationale elftal.

Thomas Müller kreeg in de punt van de aanval de voorkeur boven Niclas Füllkrug, die als invaller nog trefzeker tegen Spanje was.

De Duitsers begonnen nog alleraardigst aan het treffen met kansen voor Jamal Musiala (redding Keylor Navas) en Müller (kopbal naast). De 1-0 kon niet uitblijven en na tien minuten was het dan ook raak. Serge Gnabry sloeg op aangeven van David Raum toe met het hoofd.