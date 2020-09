Mantelzorgers nog steeds zwaar belast, dagbesteding weinig hervat

De helft van de mantelzorgers in Nederland heeft nog steeds een fors zwaardere taak omdat de professionele zorg is afgeschaald vanwege de coronacrisis. Dat meldt belangenvereniging MantelzorgNL op basis van een peiling onder 729 leden.

In juni kon alle zorg weer worden opgestart, maar dat is lang niet overal gebeurd. Met name dagbesteding, dagactiviteiten of andere manieren waarop de zorg tijdelijk wordt overgenomen zijn nog niet of slechts deels begonnen. In iets mindere mate geldt dit voor begeleiding en thuiszorg.

Dat mantelzorgers veel meer taken op zich moeten nemen, merkt ook Wilma. Zij verzorgt dagelijks haar partner Jaap, die lijdt aan MS. "En dat is best overleven", zegt ze: