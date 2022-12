Vertonghen na WK-eliminatie België: 'Dit doet pijn, zeker na wedstrijd als deze'

"Het doet pijn, zeker na een wedstrijd zoals deze. Dan heb je toch het gevoel dat je het niet verdient om uitgeschakeld te worden, maar hier hebben we het niet laten liggen." Jan Vertonghen was duidelijk na de eliminatie van België op het WK. Onze zuiderburen speelden tegen Kroatië weliswaar een acceptabel duel, maar de 0-0 bleek onvoldoende om de achtste finales te bereiken. De eerdere 2-0 nederlaag tegen Marokko in groep F was achteraf de boosdoener, en dat leidde tot een hoop onrust. "Er was chaos, maar eigenlijk meer buiten de spelersgroep dan erbinnen", vindt Vertonghen. "Ik heb het wel erger meegemaakt."

De reactie van Jan Vertonghen na het WK-duel van België met Kroatië. De Belgen zijn na het 0-0 gelijkspel uitgeschakeld. - NOS

De 35-jarige Vertonghen is een van de spelers die vermoedelijk afzwaait. Daarmee komt een einde aan de zogeheten 'Gouden Generatie', zo denkt ook oud-international van België en trainer Bob Peeters. "Het is toch wel pijnlijk. Je moet hier conclusies aan verbinden." Het contract van bondscoach Roberto Martínez wordt in ieder geval niet verlengd, want hij is al opgestapt. Beste wedstrijd van WK Peeters vond wel dat België zich alleraardigst presenteerde tegen de Kroaten. "We spelen onze beste wedstrijd van het WK, creëren meer kansen dan in de vorige twee wedstrijden bij elkaar, dus het is zonde dat we niet doorgaan. Maar het is onze eigen schuld." De oud-speler van Roda JC en Vitesse zag Romelu Lukaku de mooiste kansen missen. "Hij had ook wel pech. Maar hij heeft een aantal momenten gehad dat hij kan en móét scoren."

Romelu Lukaku is als invaller tot twee keer toe dicht bij de verlossende treffer voor België, maar Kroatië blijft in leven en gaat uiteindelijk door naar de achtste finales. De Belgen zijn uitgeschakeld. - NOS