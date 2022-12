'Emotionele' Belgische bondscoach Martínez stapt op na WK-uitschakeling

De Belgische bondscoach Roberto Martínez heeft na afloop van de wedstrijd tegen Kroatië aangekondigd te vertrekken. Het duel met de Kroaten eindigde in 0-0 en dat betekende uitschakeling voor de Belgen.

België staat tweede op de FIFA-ranking, maar kon die status niet waarmaken op het wereldkampioenschap. Het was voor de Spaanse coach reden om er na zes jaar de brui aan te geven.

"Dit was mijn laatste wedstrijd als bondscoach van de nationale ploeg. Dat is emotioneel... Meer kan ik even niet zeggen, sorry. Ik heb afscheid genomen van de spelers en de staf. Deze beslissing was voor het WK al genomen."

'Gouden generatie'

Martínez gaf daarmee aan dat hij sowieso zou stoppen na het wereldkampioenschap. De Spanjaard, die eerder trainer was van onder andere Everton en Swansea, trad in 2016 aan als bondscoach.

Hij leidde de 'gouden generatie' van België, met spelers als Kevin De Bruyne, Eden Hazard en Romelu Lukaku tijdens drie grote toernooien. In 2018 leidde hij de Rode Duivels naar een derde plaats op het WK. Bij het Europees Kampioenschap in 2020 was de kwartfinale het eindstation, en bij dit WK was het dus al na de poulefase klaar.