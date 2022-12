Opnieuw woningen ontruimd in Spijkenisse na vondst explosieve stof

In een flatwoning in Spijkenisse is vanmiddag tijdens onderzoek opnieuw de explosieve stof acetonperoxide (TATP) gevonden. In verband hiermee zijn twaalf woningen ontruimd.

Gistermiddag moesten ook al inwoners van veertien appartementen urenlang hun huis uit nadat agenten in dezelfde woning het explosieve materiaal hadden aangetroffen. Even daarvoor waren de twee bewoners aangehouden, omdat ze iemand bedreigd zouden hebben met een vuurwapen.

De TATP werd een paar uur later uit het huis gehaald en op een grasveldje gecontroleerd tot ontploffing gebracht. De Explosieven Opruimingsdienst is van plan om dat ook later vandaag te doen, meldt Rijnmond.

Acetonperoxide wordt vaak gebruikt bij plofkraken en is relatief eenvoudig te maken met spullen die te koop zijn bij een bouwmarkt.