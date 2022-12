In beeld: Marokkaanse Nederlanders vieren bereiken volgende ronde op WK

In #Amsterdam viert Marokko groots de overwinning op Canada wat ze groepswinnaar maakt op het #WorldcupQatar2022 . Veel politie en begeleiders vanuit de moskee zijn op de been om de sfeer leuk te houden #CANMAR #mercatorplein pic.twitter.com/1CSeLSa8dZ

In de Belgische steden Antwerpen en Brussel, waar ook veel mensen met een Marokkaanse achtergrond wonen, wordt feest gevierd. De Vlaamse omroep VRT spreekt van een uitgelaten sfeer, op het randje van grimmig.

Na de vorige overwinning van Marokko tegen België was er in eerste instantie ook een uitgelaten sfeer. Dat sloeg later om in rellen en ongeregeldheden op enkele plekken in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Die steden namen vandaag maatregelen om het feest in goede banen te leiden.