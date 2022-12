Feest na Marokkaanse winst op WK slaat op enkele plekken om in onrust

Er is ook vuurwerk afgestoken. Rond 20.00 uur meldde de politie op Twitter dat de rust is terug gekeerd. De ME heeft geen charges uitgevoerd. Wel is een agent gewond geraakt en zijn er zes mensen aangehouden voor openlijke geweldpleging het get bezit van zwaar vuurwerk.

In de Haagse Schilderswijk gingen fans vooral naar de Stortenbekerstraat en de Vaillantlaan. Toeterende auto's blokkeerden de kruising en er wapperen tientallen Marokkaanse vlaggen. De sfeer begon uitgelaten, maar werd later toch wat onrustig.

Situatie in de #Schilderswijk momenteel. ME zojuist uit de wagens gestapt. @omroepwest pic.twitter.com/UB759wcw5B

Op de kruising met het Weena staat het verkeer muurvast, meldt de omroep. Weggebruikers wordt geadviseerd om te rijden. Volgens de politie was de sfeer goed. Een kleine groep fans trok richting de West-Kruiskade waar wat overlast werd veroorzaakt. Die groep is gevraagd te vetrekken, maar daar werd niet naar geluisterd.

Op het Kruisplein in Rotterdam vierden fans eveneens feest. Net als in Den Haag en Amsterdam klonk er luid getoeter en zag het er rood van de vlaggen. De regionale omroep Rijnmond meldt dat ook daar vuurwerk wordt afgestoken.

In Amersfoort zijn agenten bekogeld met zwaar vuurwerk. Een groep van ongeveer 300 jongeren is door de politie uiteengedreven. Enkele straten zijn afgezet. Rond 20.00 uur keerde de rust daar terug, meldt RTV Utrecht .

In een hotel in Badhoevedorp bekeken honderden mensen samen de wedstrijd:

In Badhoevedorp keken Marokkaanse supporters samen naar de wedstrijd tegen Canada. Marokko won opnieuw en gaat door naar de knock-outfase. En dus was het feest. - NOS

In de Belgische steden Antwerpen en Brussel, waar ook veel mensen met een Marokkaanse achtergrond wonen, wordt feest gevierd. De Vlaamse omroep VRT spreekt van een uitgelaten sfeer, op het randje van grimmig. In Brussel heeft de politie honderden mensen verdreven in de buurt van het Zuidstation.

Na de vorige overwinning van Marokko tegen België was er in eerste instantie ook een uitgelaten sfeer. Dat sloeg later om in rellen en ongeregeldheden op enkele plekken in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Die steden namen vandaag maatregelen om het feest in goede banen te leiden.

Feest in Marokko

In Marokko wordt ook uitbundig gevierd dat het nationale elftal een ronde verder is. Zo zijn fans de straat op gegaan in grote steden als Casablanca en Marrakesh.