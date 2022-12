VVD haalt peperdure 'meet-and-greet met Mark of Sophie' offline

Rond 17.00 uur was het kaartje van de webshop alweer verdwenen. Op het partijbureau was een "foutje" gemaakt, zegt partijvoorlichter Rovers desgevraagd. "Het had nooit op de website moeten komen. Toen we het zagen, hebben we het er direct afgehaald."

Er zijn kaartjes vanaf 35 euro, maar voor 7500 euro is de avond extra feestelijk gemaakt. De koper kreeg een "Meet-and-greet met Mark of Sophie, de beste plekken in het theater, ontvangt de 75 jaar VVD-cadeautas en een feestelijk ontvangst met bubbels, walking dinner en een afsluitende borrel met vip-plaatsen."

Een toegangskaartje voor het 75-jarige jubileumfeest van de VVD voor het bedrag van 7500 euro heeft de partij in verlegenheid gebracht. Alle leden konden vanmiddag in de webshop tickets bestellen voor de bijeenkomst in het Amsterdamse DeLaMar-theater.

Dit vip-arrangement is niet meer beschikbaar en niemand heeft nog een kaartje via de site gekocht. Rovers: "We gaan voor die mensen die iets extra's willen doen zeker wat organiseren. Maar dat is niet het pakket zoals dat, per abuis, in de ticketshop stond."

Het arrangement was volgens Rovers als experiment bedacht om te kijken of de partij op deze manier meer geld in de kas kan krijgen. "Het is een mogelijkheid om extra fondsen te werven."

Hij is trouwens niet bang dat VVD-leden nu niet te weten komen dat er toch een bijzonder ticket te bemachtigen is, zij het zonder meet-and-greet of goodiebag. "Het is voor mensen die echt actief zijn in de partij. Die krijgen het wel te horen".

De bijeenkomst is op 24 januari.