Marokko plaatst zich met zege op Canada als groepswinnaar voor achtste finales

Marokko heeft voor de tweede keer in de geschiedenis de groepsfase van een WK overleefd. Een 2-1 zege op Canada, mede dankzij een goal van Hakim Ziyech, was door het gelijkspel bij België-Kroatië (0-0) genoeg voor groepswinst. De eerste keer dat Marokko de groepsfase van een WK overleefde was in 1986. Marokko wist na de eerste twee groepswedstrijden (gelijkspel met Kroatië en zege op België) dat een plek bij de laatste zestien heel dichtbij was. Canada was juist al uitgeschakeld, na twee ongelukkige nederlagen. Canada-Marokko was nog maar net begonnen, toen de Canadese doelman Miljan Borjan de bal volledig verkeerd raakte. Zijn mislukte pass kwam uitgerekend voor de linkervoet van Ziyech terecht. De oud-Ajacied scoorde in de voorbereiding op dit WK tegen Georgië al met een boogbal over de keeper (van nog veel verder weg) en herhaalde dat kunstje tegen Borjan (1-0).

Marokko wist met 2-1 te winnen en is door naar de volgende ronde. - NOS

Kort na die goal werd Canada gevaarlijk, toen spits Cyle Larin over de linkerflank was doorgebroken. Zijn voorzet was perfect, maar de inglijdende Tajon Buchanan probeerde met buitenkant voet binnen te tikken, waar hij beter met zijn andere been af had kunnen werken. Marokko schrok wakker en nam het heft weer in handen. Na 23 minuten verraste Achraf Hakimi de Canadese defensie met een lange bal van achteruit. Youssef En-Nesyri, die dit seizoen worstelt met zijn vorm, nam die slim mee en knalde vervolgens raak (2-0). De tienduizenden Marokkaanse fans in het Al Thumama-stadion juichten extatisch, wetende dat de volgende ronde wel heel dichtbij gekomen was. Canada bijt van zich af In de fase na de tweede goal leek het er even op dat Marokko de Canadezen helemaal zou overvleugelen. Maar dat gebeurde niet. Canada, dat in de eerste groepsduels met België en Kroatië goed voor de dag was gekomen, richtte zich op. Met een flinke dosis mazzel volgde de aansluitingstreffer. Buchanan passeerde Hakimi, gaf voor en zag zijn pass via Marokko-verdediger Nayef Aguerd in het doel vliegen (2-1).

De eigen goal van Nayef Aguerd - AFP