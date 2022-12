Openbaar Ministerie niet in beroep tegen uitspraak MH17

Het Openbaar Ministerie is niet in hoger beroep gegaan in de MH17-strafzaak. Het OM zegt tevreden te zijn met het vonnis dat nabestaanden duidelijkheid heeft gebracht over de werkelijke toedracht van het neerhalen van vlucht MH17 op 17 juli 2014. Daarnaast constateert het OM dat de rechtbank de officieren van justitie voor het overgrote deel heeft gevolgd, zowel op de punten van het bewijs van de ten laste gelegde feiten als de op te leggen straf.

Op 17 november veroordeelde de rechtbank Den Haag drie van de vier verdachten in de MH17-strafzaak tot een levenslange gevangenisstraf voor hun rol bij het neerschieten van het toestel van Malaysia Airlines boven Oost-Oekraïne. De vierde verdachte werd door de rechtbank vrijgesproken.

De Russen Igor Girkin en Sergej Doebinski en de Oekraïner Leonid Chartsjenko kregen levenslang en moeten een schadevergoeding van in totaal meer dan 16 miljoen euro betalen aan de nabestaanden van de ramp.

De aanklachten tegen de Rus Oleg Poelatov achtte de rechtbank niet wettig en overtuigend bewezen en hij ging daarom vrijuit. Het Openbaar Ministerie had levenslang geëist tegen alle vier verdachten.