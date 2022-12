OM niet in beroep tegen uitspraak MH17, nabestaanden 'blij met besluit'

Het Openbaar Ministerie is niet in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak in de MH17-strafzaak. Het OM zegt tevreden te zijn met het vonnis. De rechtbank heeft de bewijzen die het OM op tafel legde en de strafeis van de officieren van justitie voor het overgrote deel overgenomen.

De nabestaanden hebben duidelijkheid gekregen over de werkelijke toedracht van het neerhalen toestel. Door een hoger beroep zouden zij nog langer in onzekerheid zitten over de uitkomst van de strafzaak, schrijft het OM in een verklaring.

Driemaal levenslang

Op 17 november veroordeelde de rechtbank Den Haag drie van de vier verdachten in de MH17-strafzaak tot een levenslange gevangenisstraf voor hun rol bij het neerschieten van het toestel van Malaysia Airlines boven Oost-Oekraïne in 2014. De vierde verdachte werd door de rechtbank vrijgesproken.

De Russen Igor Girkin en Sergej Doebinski en de Oekraïner Leonid Chartsjenko kregen bij verstek levenslang en moeten een schadevergoeding van in totaal meer dan 16 miljoen euro betalen aan de nabestaanden van de ramp.

De aanklachten tegen de Rus Oleg Poelatov achtte de rechtbank niet wettig en overtuigend bewezen en hij werd daarom vrijgesproken. Het Openbaar Ministerie had levenslang geëist tegen alle vier verdachten.

Vonnissen onherroepelijk

Het OM en de veroordeelden konden binnen twee weken na het vonnis hoger beroep aantekenen. Omdat het Openbaar Ministerie daarvan heeft afgezien, is het vonnis in de zaak van Poelatov onherroepelijk geworden. Ook de veroordeelden zijn niet in beroep gegaan, daardoor zijn hun vonnissen volgens het OM nu ook onherroepelijk.

De uitvoering van de opgelegde straffen, waaronder de schadevergoeding, is overgedragen aan het ministerie van Justitie en Veiligheid. Er zal niet om uitlevering van de veroordeelden worden gevraagd omdat Rusland geen onderdanen uitlevert. Wel zal er blijvend worden geprobeerd om ze op te sporen zodat ze hun straf zullen ondergaan.

Nabestaanden tevreden

"We zijn blij met dit besluit. Het is wat de nabestaanden wilden", zegt Piet Ploeg van nabestaandenorganisatie Stichting Vliegramp MH17. "Onlangs hebben we een bijeenkomst gehad met 140 mensen en daar gevraagd: willen jullie hoger beroep? Er was maar eentje die z'n vinger opstak. De rest wilde het massaal niet. Dat hebben we ter overweging meegeven aan het OM en ze lijken het te hebben meegewogen."

Ook volgens Ploeg zou een hoger beroep een enorme belasting zijn voor de nabestaanden. "Wéér een nieuwe rechtszaak. We hebben de indruk dat nabestaanden het fijn vinden om nu wat meer afstand te nemen. Mensen hebben nu het gevoel dat ze recht hebben gekregen."