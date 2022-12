Trekkerrijder krijgt geen straf voor dodelijk treinongeluk Hooghalen

Een trekkerchauffeur uit Smilde krijgt geen straf voor een dodelijke botsing met een trein in Hooghalen in 2020. Bij het ongeluk kwam de machinist van de trein om het leven.

Het Openbaar Ministerie (OM) had voor grote onoplettendheid een taakstraf van 180 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van een jaar geëist. De rechtbank vindt dat er geen sprake is van onoplettendheid, meldt RTV Drenthe.

De 52-jarige man stak met zijn trekker en een volgeladen aanhanger een onbewaakte spoorwegovergang over. Hij zag daarbij een aankomende trein over het hoofd. De trein sleurde de aanhanger honderden meters mee. De treinmachinist uit Hardenberg overleefde de klap niet.

De bestuurder van de trekker belde kort voor de oversteek met een familielid. Het is volgens de rechter niet vastgesteld dat hij de telefoon in zijn hand had en afgeleid was toen hij het spoor overstak.

Motregen en grondmist

Deskundigen concludeerden kort na het ongeval dat het zicht was verminderd door motregen, grondmist, begroeiing en een schakelkast.

Vanwege de motregen en de grondmist boog de man zijn hoofd ver naar voren en keek meermalen naar links en rechts, zei hij twee weken geleden tegen de rechtbank. Hij zag op dat moment geen naderende trein en de rechter vindt dit geloofwaardig.

Uit onderzoek van de NS en ProRail na het ongeluk bleek ook dat zwaar verkeer bij bepaalde overgangen te weinig tijd had om veilig over te steken. Dat was volgens de rechter ook in deze situatie het geval. Zes overgangen, waaronder twee in Hooghalen, waren volgens ProRail zo gevaarlijk dat ze zo snel mogelijk dicht moesten. Dat is in Hooghalen inderdaad gebeurd.