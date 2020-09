Van Vleuten in topvorm, maar mist WK: 'Dat is wat heel veel pijn doet'

Dat ze de Giro Rosa in de roze leiderstrui moet verlaten met een gebroken pols, noemt ze zuur. Maar vooral het missen van de wereldkampioenschappen is een bittere pil voor Annemiek van Vleuten.

Van Vleuten sipt: 'In mijn allerbeste doen ooit niet naar het WK...' - NOS

"De mentale pijn is erger dan de fysieke. Ik wide zo graag daar mijn trui verdedigen. Dat je in je allerbeste doen ooit niet op het WK kan gaan rijden, is wat nu echt heel veel pijn doet." Hele arm in het gips Van Vleuten doet haar verhaal met niet alleen haar pols, maar bijna haar hele linkerarm in het gips. In de slotfase van de zevende etappe ging ze onderuit. Dat haar pols gebroken was, voelde Van Vleuten direct. "Ik zag meteen dat mijn hand maar binnen stond. Er was geen dokter voor nodig om te zien dat het gebroken was."

De arm van Annemiek van Vleuten zit helemaal in het gips - NOS

Ze reed de etappe uit en stapte daarna in de ziekenwagen richting het ziekenhuis. "Ze hebben het zonder verdoving rechtgezet, dat gebeurt blijkbaar in Zuid-Italië, in Nederland niet. Ik heb een heel zware minuut gehad in het ziekenhuis, maar het staat weer recht op elkaar." Bekijk hieronder beelden van de val:

Gehavende Van Vleuten voelt aan haar pols en zegt: 'Het is gebroken' - NOS

Aan de zin waarin de 37-jarige Van Vleuten zegt niet naar het WK te gaan, voegt ze het woord 'hoogstwaarschijnlijk' toe. Ondanks de verwondingen houdt ze de deur op een kier volgende week zaterdag in Imola aan de start te staan. Tegen beter weten in, zo lijkt het. "Ik verwacht dat het vrijwel een onmogelijk verhaal gaat zijn, ik ga ervan uit dat het geen optie is."

Quote Het is supershit, maar part of the job. Annemiek van Vleuten