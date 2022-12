Grote steden voorbereid op WK-duel van Marokko tegen Canada

De grote steden hebben in aanloop naar de wedstrijd van Canada tegen Marokko op het WK voetbal zichtbare en onzichtbare maatregelen getroffen tegen ongeregeldheden. Zondag gingen mensen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam de straat op om de overwinning van Marokko op België te vieren, wat op sommige plekken uitliep op rellen. Om nieuwe problemen te voorkomen, zijn in Amsterdam drie plekken aangewezen als veiligheidsrisicogebied: Mercatorplein, Plein '40-'45 en de Burgemeester de Vlugtlaan. Hierdoor kan de politie eerder ingrijpen. Ook heeft de Amsterdamse politie een waterkanon uit Duitsland achter de hand voor als er ongeregeldheden uitbreken. Volgens een woordvoerder van de politie zijn de zes Nederlandse waterkanonnen vanwege technische mankementen buiten gebruik. Eerder werd al een beroep gedaan op Belgische waterkanonnen bij de wedstrijd Ajax-Napoli in de Champions League. In Den Haag zal de politie de Vaillantlaan in de Schilderswijk eerder afsluiten als daar aanleiding voor is. Ook zullen buurtwachten en jeugdwerkers herkenbaar op straat rondlopen.

Knock-outfase binnen handbereik Voor Marokko kan het een historische dag in het voetbal worden. Het land haalde voor het laatst in 1986 de achtste finale van een WK. Nu is die knock-outfase binnen handbereik: Marokko heeft genoeg aan een gelijkspel.